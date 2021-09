ம.ஜ.க முன்னாள் துணை செயலாளர் படுகொலை..தலையை தனியாக துண்டித்து கொண்டு சென்ற மர்ம கும்பல்!

Tamilnadu

oi-Rayar A

திருப்பத்தூர்: வாணியம்பாடியில் மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் முன்னாள் மாநில துணை செயலாளர் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டார். இதனை கண்டித்து அப்பகுதி மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி ஜீவா நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் வசீம் அக்ரம். இவர் மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் முன்னாள் மாநில துணை செயலாளர் ஆவார். அந்த பகுதியில் சமூக சேவையும் செய்து வந்தார். இந்த நிலையில் வசீம் அக்ரம் ஜீவா நகர் பகுதியில் மசூதியில் இருந்து தொழுகையை முடித்து வெளியே வந்தார்.

ஓடும் பேருந்தில் மயங்கிய டிரைவர்.. மின்னல் வேகத்தில் செயல்பட்டு உயிரை காப்பற்றிய சப்-இன்ஸ்பெக்டர்!

English summary

Under Secretary of State of the manithaneya jananayaga katchi was hacked to death in Vaniyambadi. Condemning this, the people of the area took part in the struggle. Thus the police are concentrated