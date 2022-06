தமிழகத்தை உதயநிதி தான் ஆளப்போகிறார்.. ஓப்பனாக பேசிய அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்..!

Tamilnadu

oi-Yogeshwaran Moorthi

மயிலாடுதுறை: வரும் காலத்தில் தமிழ்நாட்டை உதயநிதி ஸ்டாலின் தான் ஆட்சி செய்யப் போகிறார் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

மயிலாடுதுறை மாவட்டம் செம்பனார்கோவிலில் முன்னாள் முதலமைச்சரும் திமுக தலைவருமான கருணாநிதியின் 99வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு திமுக சார்பில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. பூம்புகார் தொகுதி எம்எல்ஏ-வும் மாவட்ட பொறுப்பாளருமான நிவேதா முருகன் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, சுற்றுச்சூழல் துறை

அமைச்சர் மெய்யநாதன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

போலீஸ் -டாக்டர் -இஞ்சினியர் ஆகனும்ணு ஆசைப்பட்டேன்! மாணவர்களிடம் ஜாலியாக பேசிய அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்

English summary

A public meeting on behalf of the DMK was held in Sembanarkovil, Mayiladuthurai district on the occasion of the 99th birthday of former Chief Minister and DMK leader Karunanidhi. Poompuhar MLA and District Officer Niveda Murugan chaired the meeting. School Education Minister Anil Mahesh, Minister Meyyanathan was also present.