"மணி 9.10 ஆச்சு! டாக்டர் வரலையா? அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் திடீர் ஆய்வு.. விழிபிதுங்கிய மருத்துவமனை

Tamilnadu

oi-Vishnupriya R

வாடிப்பட்டி: மதுரை மாவட்டம் வாடிப்பட்டியில் ஒரு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை ஆய்வு செய்த அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன், அங்கு பணிக்கு வராத ஒரு மருத்துவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டுள்ளார்.

தமிழக சுகாதாரத் துறை அமைச்சராக இருப்பவர் மா சுப்பிரமணியன். இவர் திருமண நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொள்வதற்காக மதுரைக்கு சென்றிருந்தார். அங்கிருந்து காரில் புறப்பட்ட அவர் திண்டுக்கல், வத்தலகுண்டு நோக்கி பயணித்தார்.

அப்போது வாடிப்பட்டி அருகே திடீரென காரை நிறுத்த சொன்னார். வாடிப்பட்டிக்கு செல்லும் வழியில் 4 வழிச்சாலை அகில்கோட்டை ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு காரை செலுத்த சொன்னார். உடனே ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் இருந்த மருத்துவர்கள் அமைச்சர் மாசுவை வரவேற்றனர்.

English summary

Minister Ma Subramanian reviews in Akhilkottai Public Health centre and asked to take action against Doctor who had not come to duty on time.