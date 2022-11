அண்ணாமலை உருண்டு புரண்டாலும்.. தமிழகத்தில் அது மட்டும் நடக்காது.. அமைச்சர் சிவசங்கர் 'பளிச்' பதிலடி!

Tamilnadu

பெரம்பலூர்: பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை எவ்வளவு தான் உருண்டு புரண்டாலும் தமிழக மக்கள் அவரை ஏற்க மாட்டார்கள் என அமைச்சர் சிவசங்கர் பதிலடி கொடுத்திருக்கிறார்.

தாம் எதைச் செய்தாலும் அதை மக்கள் பார்க்க வேண்டும் என்ற விளம்பர மோகம் கொண்டவர் அண்ணாமலை என்றும் முதல்வரை பற்றி அவர் பேசலாமா எனவும் வினவியுள்ளார்.

அண்மையில் கட்சி பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் பேசிய அண்ணாமலை, முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் விளம்பர மோகத்தில் இருப்பதாக குற்றஞ்சாட்டி விமர்சித்திருந்தார்.

Minister Sivasankar said that the people of Tamil Nadu will not accept BJP state president Annamalai no matter how much he dive.