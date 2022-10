நடுக்கடலில் சினிமா பாணி.. இலங்கை கடல் கொள்ளையர்கள் அட்டூழியம்.. தமிழக மீனவர்களை தாக்கி கொள்ளை

Tamilnadu

oi-Nantha Kumar R

மயிலாடுதுறை: இலங்கையில் இருந்து 4 படகில் வந்த கடல் கொள்ளையர்கள் இரவு நேரத்தில் நடுக்கடலில் மீன்பிடித்து கொண்டிருந்த தமிழக மீனவர்களை சினிமா பாணியில் தாக்கி கொள்ளையடித்து சென்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்திய கடல் எல்லையில் மீன்பிடித்தாலும் கூட இலங்கை கடற்படையினர் அத்துமீறி தாக்குதல் நடத்தும் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடந்து வருகின்றனர். இதனை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என மீனவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தாலும் இன்று வரை அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணப்படவில்லை.

இந்நிலையில் தான் இந்திய எல்லையில் நடுக்கடலில் மீன்பிடித்த மீனவர்களை இலங்கை கடற்கொள்ளையர்கள் சூழ்ந்து சினிமா பாணியில் கொள்ளையடித்து சென்ற சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

அட.. நடுக்கடலில் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்த

Sea pirates who came from Sri Lanka in 4 boats attacked and robbed Tamil Nadu fishermen who were fishing in the middle of the sea in a cinematic style at night has caused great shock.