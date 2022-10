"இனி ஒரு தற்கொலை நடந்தால் ஆளுநரே பொறுப்பு.." ஆன்லைன் சூதாட்டம்.. அன்புமணி ஆவேசம்

Tamilnadu

oi-Yogeshwaran Moorthi

ராணிப்பேட்டை: தமிழ்நாட்டில் ஆன்லைன் சூதாட்டத்தில் மீண்டும் தற்கொலை நிகழ்ந்தால், அதற்கு ஆளுநரே பொறுப்பு என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

ராணிப்பேட்டையில் பாமக-வின் வேலூர், அனைக்கட்டு, காட்பாடி, ராணிப்பேட்டை , ஆற்காடு, சோளிங்கர், அரக்கோணம் ஆகிய 7 சட்டமன்ற தொகுதிகளை உள்ளடக்கிய புதிய நிர்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டம் அக்கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தலைமையில் நடைபெற்றது.

முன்னதாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து அன்புமணி ராமதாஸ் கூறுகையில், புதியதாக பிரிக்கப்பட்ட மாவட்டத்திற்கு அடிப்படை கட்டுமான பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும். பாலாற்றில் ஆந்திர அரசு தடுப்பணைகளை உயர்த்த போவதாக அறிவித்துள்ளது. இது கண்டனத்திற்குரியது. தமிழக அரசும், நீர் வளத்துறை அமைச்சரும் ஆந்திர அரசுடன் பேசி அணைகள் கட்டுவதையும் உயரத்தை உயர்த்துவதையும் தடுக்க வேண்டும்.

ஆன்லைன் ரம்மிக்கு தடை.. அரசின் அவசர சட்டத்திற்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் தரவேண்டும் -அன்புமணி வலியுறுத்தல்!

