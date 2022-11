எதிர்க்கட்சியாக ஒன்று.. ஆளுங்கட்சியான பின் வேறு.. யார் அரசியல் செய்கிறார்கள்.. அண்ணாமலை விளாசல்!

Tamilnadu

oi-Yogeshwaran Moorthi

மயிலாடுதுறை: கனமழை பாதிப்பில் அரசியல் செய்வது முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினா அல்லது எதிர்க்கட்சிகளா என்று தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். அதேபோல் விவசாயிகளுக்கு ரூ.30 ஆயிரம் இழப்பீடாக வழங்க வேண்டும் என்று அண்ணாமலை வலியுறுத்தி உள்ளார்.

வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த மாத இறுதியில் தொடங்கிய நிலையில், கடந்த வாரத்தில் உச்சத்தை எட்டியது. சென்னை உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் பெய்த கனமழையால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது.

குறிப்பாக மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழியில் வரலாறு காணாத கனமழை பெய்தது. கடந்த 10, 11 ஆகிய தேதிகளில் மிகக் கனமழை பெய்தது. சீர்காழியில் ஒரே நாளில் 44 செ.மீ. மழை பெய்ததால், சுமார் 90 ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பிலான நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன. இதனைத் தொடர்ந்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சீர்காழியில் ஆய்வு மேற்கொண்டு நிவாரண உதவிகளை வழங்கினார்.

English summary

Tamil Nadu BJP leader Annamalai has questioned whether Chief Minister M.K.Stalin or the opposition parties are playing politics in the wake of heavy rains. Also Annamalai has insisted that Rs.30 thousand should be given as compensation to the farmers.