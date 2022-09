பெர்ஃபாமென்ஸ் பண்ண விடுங்கய்யா! காலில் விழனும்..ரத்தத்தில் ஆல்கஹால் ஏறிய ரத்தத்தின் ரத்தங்களால் கலகல

Tamilnadu

oi-Rajkumar R

கள்ளக்குறிச்சி : கள்ளக்குறிச்சி அருகே அதிமுக சார்பில் அண்ணா பிறந்தநாள் பொதுக்கூட்டத்தில் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. ஒருவர் ஆவேசமாகப் பேசிக் கொண்டிருந்தபோது மேடையில் ஏறி அதிமுக நிர்வாகி இருவர் குடிபோதையில் காலில் விழுந்து பேசவிடாமல் தடுத்து வம்புக்கு இழுத்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் மணலூர்பேட்டையில் அதிமுக சார்பில் பேரறிஞர் அண்ணாவின் 114 ஆவது பிறந்தநாள் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.

இதில் கலந்துகொண்டு சிறப்புரை ஆற்ற வந்த கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட அதிமுக செயலாளரும் உளுந்தூர்பேட்டை தொகுதி முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான குமரகுரு திமுக ஆட்சி குறித்து வழக்கத்திற்கு மாறாக மிக ஆவேசமாக பேசிக் கொண்டிருந்தார்.

English summary

Former MLA at Anna's birthday public meeting on behalf of AIADMK near Kallakurichi. When one person was speaking furiously, two AIADMK executives got on the stage and fell down on their feet in a drunken state, causing a ruckus.