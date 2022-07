அரசு மருத்துவமனை டூ கனியாமூர்.. மாணவியின் உடலை கொண்டு செல்வது எப்படி.. பக்கா பிளான் போட்ட போலீஸ்

Tamilnadu

oi-Vishnupriya R

கள்ளக்குறிச்சி: மாணவியின் உடலை பெற்றுக் கொள்ள பெற்றோர் சம்மதம் தெரிவித்துள்ள நிலையில் மாணவியின் உடலை எப்படி எடுத்துச் செல்ல போகிறார்கள் என்பது குறித்து போலீஸார் தற்போதே திட்டமிட்டுள்ளார்கள்.

கள்ளக்குறிச்சி மாணவியின் இரு உடற்கூராய்வு முடிவுகளையும் ஜிப்மர் மருத்துவமனை ஆய்வு செய்ய உயர்நீதிமன்றம் இன்று உத்தரவிட்டுள்ளது. இதையேற்று மாணவியின் உடலை பெற்றுக் கொள்ள பெற்றோர் சம்மதம் தெரிவித்துள்ளனர்.

நாளை காலை 6 முதல் 7 மணிக்குள்ளாக மாணவியின் உடலை பெற்றுக் கொள்ள நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார். நாளை மாலை 6 மணிக்குள் நல்லடக்கம் செய்ய வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

கள்ளக்குறிச்சி.. 2வது பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் இருந்தது என்ன? கோர்ட்டில்

English summary

How did the body of Kallakurichi 17 years old girl student's take to her home town for cremation?