வீட்டு செலவுக்கு காசு இல்லை! மிளகாய் பொடி தூவி கவுன்சிலர் வீட்டிலேயே கைவரிசை.. யாருங்க இந்த பெண்?

Tamilnadu

oi-Halley Karthik

செங்கல்பட்டு: பட்டப்பகலில் திமுக கவுன்சிலர் வீட்டில் மிளகாய் பொடி தூவி துணிகர கொள்ளை நடந்தது செங்கல்பட்டில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இதனையடுத்து சிசிடிவி கேமிரா உதவியுடன் இந்த கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட பெண்ணை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.

செங்கல்பட்டில் இது போன்ற கொள்ளை சம்பவம் தொடர்ந்த நடைபெற்று வரும் நிலையில் காவல்துறையினர் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

English summary

A robbery at the house of a DMK councilor by sprinkling chili powder in broad daylight created a sensation in Chengalpattu. After this, the police arrested the woman who was involved in the robbery with the help of CCTV camera. The public has demanded that the police should take appropriate action as such robbery incidents continue to happen in Chengalpattu.