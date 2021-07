தஞ்சை.. கணவர் மொபைலை திறந்து பார்த்த பெண்ணுக்கு காத்திருந்த அதிர்ச்சி.. கர்ப்பிணிக்கு நேர்ந்த கொடுமை

Thanjavur

oi-Veerakumar

தஞ்சை: கணவரின் செல்போனை எடுத்து பார்த்த மனைவிக்கு பெரிய அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. உடனே கணவரோடு சண்டை போட்டு காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்துள்ளார் அந்த கர்ப்பிணி.

தஞ்சை நகரில்தான் இப்படி ஒரு பரபரப்பு சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது. புகார் கொடுத்த பெண், ஏற்கனவே விவாகரத்தாகி, மறு திருமணம் செய்து கொண்டவர்.

அதுவும், வாலிப வயதில் காதலித்து வந்த வாலிபரை திருமணம் செய்தவர். முதல் கணவரை விட்டு விட்டு 2வது கணவரை அதுவும் காதலித்தவரை மணமுடித்தும், பெரும் சிக்கலில் சிக்கியுள்ளது அந்த கர்ப்பிணி வாழ்க்கை.'

English summary

A woman who is pregnant now has given complaint to police against her husband who she was married after giving divorce to her first husband in Thanjavur. The woman's husband secretly married a woman who given birth to a baby boy 20 days back, which was founded by the first wife recently.