பிரதமர், ஆளுநரை சீண்டுறீங்க.. இது பொறுப்பான அரசுக்கு அழகா.. ஆவேசமான அண்ணாமலை

Thanjavur

தஞ்சாவூர்: பாரதப் பிரதமரையும் தமிழக ஆளுநரையும் முறையில்லாமல் சீண்டுவது பொறுப்பான அரசுக்கு அழகல்ல என தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவி்த்தார்.

தமிழகத்தில் பாஜகவுக்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பு இருப்பதாகவும், திமுக அரசு மீது மக்களிடையே சலிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

தஞ்சாவூர் மாநகராட்சியில் போட்டியிடும் பாஜக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து, தறி நெய்து தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார் அண்ணாமலை.

Tamil Nadu BJP leader Annamalai has said that it is not fair for a responsible government to insult the Prime Minister of India and the Governor of Tamil Nadu.