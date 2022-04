நான் பாவம் விட்ருங்க! முந்திரி காட்டிற்குள் கதறிய பெண்! மாறிமாறி சிதைத்த 4 பேர்! திடுக்கிட்ட தஞ்சை.!

Thanjavur

oi-Rajkumar R

தஞ்சாவூர் : தஞ்சை அருகே வேலைக்குச் சென்று விட்டு வீடு திரும்பிய இளம்பெண்ணை முந்திரி காட்டில் வைத்து மாறி மாறி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் அருகிலுள்ள கிராமத்தை சேர்ந்த நான்கு இளைஞர்களை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

தஞ்சை அருகேயுள்ள ஒரு கிராமத்தைச் சேர்ந்த 22 வயான இளம் பெண் ஒருவர், பனிரெண்டாம் வகுப்பு படித்த நிலையில், தஞ்சாவூரில் உள்ள மளிகை கடையில் வேலை பார்த்து வருகிறார். இவரது பெற்றோர் கிராமத்தில் கூலி வேலை செய்து வருகிறார்.

இந்நிலையில் நேற்று இரவு மளிகை கடையில் வேலை முடிந்துவிட்ட நிலையில் மளிகைகடையில் இருந்து அந்த இளம் பெண் கிராமத்துக்குச் செல்வதற்காக தஞ்சாவூர் புதிய பேருந்து நிலையம் நோக்கி நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார்.

அம்மாடி! வயாகரா கொடுத்தே இளம்பெண்ணை காப்பாற்றிய மருத்துவர்.. வயாகரா 'அது'க்கு மட்டும் இல்லையாம்

English summary

Police have arrested four youths from a nearby village in connection with the alleged gang rape of a teenage girl who had returned home from work near Tanjore.