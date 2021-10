நல்லா இருக்கீங்களாமா?.. வயல்வெளியில் வேலை செய்த பெண்களிடம் நலம் விசாரித்த சசிகலா!

Thanjavur

தஞ்சாவூர்: அ.ம.மு.க பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரனின் மகள் ஜெயஹரினி. இவருக்கும், தஞ்சாவூர் காங்கிரஸ் முன்னாள் எம்.பி.யான துளசி வாண்டையார் பேரனும், கிருஷ்ணசாமி வாண்டையார் மகனுமான ராமநாதன் துளசி அய்யா வாண்டையாருக்கும் கடந்த 16.09.2021 அன்று திருவண்ணாமலையில் திருமணம் நடைபெற்றது.

இவர்கள் இருவருக்கும் தஞ்சை மாவட்டம், பூண்டியில் இன்று திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இந்த திருமண வரவேற்பில் ஜெயலலிதாவின் தோழி சசிகலா கலந்து கொண்டார்.

Sasikala inquired about the health of the women who worked in the field while getting in the car. Political experts say Sasikala is becoming a full-time politician