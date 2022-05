’இளைய’ராஜா.. கோலாகல சதாபிஷேகம்! உற்சாகமாக பங்கேற்ற குடும்பத்தினர்! ஆனால் ’அவர்’ மட்டும் மிஸ்ஸிங்!

News

மயிலாடுதுறை : இசைஞானி என ரசிகர்களால் அன்போடு அழைக்கப்படும் இளையராஜா 80 வயதை தொட்டுள்ளதை முன்னிட்டு திருக்கடையூரில் சதாபிஷேக விழா நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் இளையராஜாவின் குடும்பத்தினர், கங்கை அமரன் குடும்பத்தினர் மற்றும் இயக்குநர் பாரதிராஜா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

’இளைய’ராஜா.. கோலாகல சதாபிஷேகம்! உற்சாகமாக பங்கேற்ற குடும்பத்தினர்!- வீடியோ

இந்தியாவின் தலைசிறந்த திரைப்பட இசையமைப்பாளர்களுள் ஒருவரான இவர் இசைத்துறையில் மிகவும் புலமை பெற்றவராகத் திகழ்கிறார். அன்னக்கிளி என்ற திரைப்படத்துக்கு இசை அமைத்ததின் மூலம் 1976 இல் தமிழ் திரையுலகிற்கு அறிமுகமானார்.

இதுவரை 950 க்கும் மேற்பட்ட தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்துள்ளார். இவருக்கு இந்திய அரசின் படைத்துறை-சாரா விருதுகளில் மூன்றாவது உயரிய விருதான பத்ம பூஷன் விருது 2010-ஆம் ஆண்டு அளிக்கப்பட்டு கௌரவப்படுத்தப்பட்டது.

English summary

The Sathabhishekam ceremony was held at Thirukadaiyur to mark the 80th birthday of Ilayaraja, affectionately known by the fans as 'isaignani'