கொடியில கை வச்சிட்டாங்க.. எடப்பாடி அணியினருக்கு எதிராக திரண்டு வந்த அமமுக.. ஓபிஎஸ் டீம் ‘கப்சிப்’!

Theni

oi-Vignesh Selvaraj

தேனி : தேனி மாவட்டம் ஆண்டிபட்டியில் எம்ஜிஆர் பிறந்தநாள் விழாவில் எம்ஜிஆர் சிலை அருகே கொடி கட்டுவதில் அதிமுக எடப்பாடி பழனிசாமி அணியினருக்கும் அமமுகவினருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. போலீசார் தலையிட்டு இரு தரப்பினரையும் சமாதானப்படுத்தினர்.

எடப்பாடி பழனிசாமி அணியினர், அமமுக கொடியை அகற்றியதை அறிந்து அங்கு வந்த அமமுகவினர் அதிமுக கொடியை அகற்றியதால் மோதல் ஏற்பட்டது.

அதிமுக எடப்பாடி பழனிசாமி அணியினருக்கும், அமமுகவினருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்ட நிலையில், ஓபிஎஸ் அணியினர் அமைதியாக வந்து எம்ஜிஆர் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தினர்.

English summary

A clash between AIADMK's Edappadi Palaniswami's party and AMMK erupted during MGR's birthday celebrations at Andipatti in Theni district while hoisting a flag near MGR's statue. The police intervened and pacified both parties.