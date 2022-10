சோதனை மேல் சோதனை! நம்மாளுகளே இப்படி பண்ணா எப்படியா? கடுப்பான ஓபிஎஸ்! சைலண்ட் தேனி ர.ர.க்கள்!

Theni

oi-Rajkumar R

தேனி : அரசியலில் மட்டுமல்லாது தனிப்பட்ட முறையில் மிக மோசமான மனநிலையில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது. காரணம் அவர் தரப்பில் நடைபெற்ற இரு கொள்ளை சம்பவங்கள்தேனி மாவட்ட அரசியலில் பல கேள்விகளை எழுப்பி இருக்கிறது.

அதிமுகவின் இருவரும் தலைவர்களாக கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக வலம் வந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தற்போது நட்சத்திர நாயகர்கள் போல இரு உருவங்களாக செயல்பட்டு வருகின்றனர்.

முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் ஜெயலலிதா அலங்கரித்த அந்த நிரந்தர பொதுச் செயலாளர் எனும் அதிகாரமிக்க பதவியை அடையப் போவது யார் என்பதற்கான யுத்தம் நீண்ட காலமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் அதற்கு தற்போது வரை முடிவு எட்டப்படவில்லை. இனியும் எட்டப்படுமா என்பது கேள்விக்குறிதான்.

போர்க்களமான சட்டசபை.. எடப்பாடி அருகே ஓ.பன்னீர்செல்வம்! அதிமுக உறுப்பினர்கள் கூச்சல்!

English summary

There are reports that O. Panneerselvam is in a very bad mood not only in politics but also personally. The reason is that the two robbery incidents on his part have raised many questions in Theni district politics.