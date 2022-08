கஞ்சா போதை.. பாலியல் சீண்டல்.. தேனி சிறுமியை தீ வைத்து கொன்ற இளைஞன்.. அன்புமணி ராமதாஸ் இரங்கல்

Theni

oi-Halley Karthik

தேனி: தேனி மாவட்டத்தில் இளைஞர் ஒருவார் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ய முயன்ற நிலையில் அதை தடுக்க முயற்சித்த 7 வயது சிறுமிக்கு அந்த இளைஞர் தீ வைத்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருந்தது.

இந்த சம்பவம் நடந்து ஏறத்தாழ ஒரு மாதக்காலம் ஆன நிலையில் தற்போது சிறுமி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளார்.

இது குறித்து கண்டனம் தெரிவித்துள்ள பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் "பாலியல் குற்றங்களில் ஈடுபட்டால் கடுமையான தண்டனையிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது என்ற அச்சத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

(கஞ்சா போதையில் சிறுமிக்கு தீ வைத்து எரித்ததில் சிறுமி உயிரிழப்பு): In Theni district, the 7-year-old set fire to a young man who tried to stop him from sexually assaulting him. The girl has died almost a month after the incident.