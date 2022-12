நாளைய முதல்வரே.. கூட்டணிக்கு தயாராவோம்.. நடிகர் விஜய் ரசிகர்களின் அசரவைக்கும் போஸ்டர்.. பரபர தேனி

Theni

oi-Nantha Kumar R

தேனி: நடிகர் விஜய் திரையுலகிற்கு வந்து 30 ஆண்டுகள் ஆகும் நிலையில் அவரது ரசிகர்கள் போஸ்டர் அடித்து கொண்டாடி வருகின்றனர். இந்நிலையில் நடிகர் விஜயை அரசியலுக்கு அழைத்தும், முதலமைச்சர் தளபதி விஜய் எனவும், விஜய் தலைமையில் கூட்டணி அழைப்புக்கு தயாராவோம் எனவும் விதவிதமாக தேனியில் போஸ்டர் ஒட்டப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தமிழ்நாட்டு அரசியலுக்கும், சினிமா துறைக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது. தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக இருந்த எம்ஜிஆர், கருணாநிதி, ஜெயலலிதா ஆகியோர் தமிழ் திரையுலகத்தை சேர்ந்தவர் ஆவார்கள். மேலும் நடிகர் கமல்ஹாசன், சரத்குமார் உள்ளிட்டவர்கள் கட்சி நடத்தி வருகின்றனர்.

இதுதவிர திமுக, அதிமுக, பாஜகவில் கட்சிகளில் நடிகர், நடிகைகள் தங்களை இணைத்து கொண்டு செயல்பட்டு வருகின்றனர். நடிகர் ரஜினி அரசியல் கட்சி துவங்குவதாக அறிவித்து முயற்சிகள் மேற்கொண்ட நிலையில் இறுதியில் பின்வாங்கினார்.

English summary

Actor Vijay's fans are celebrating 30 years since he entered the film industry by making posters. In this case, various posters have been put up in Theni saying that the actor Vijay has been invited to politics, Thalapathy Vijay is the Chief Minister and we will prepare for an alliance call under the leadership of Vijay.