தென்காசி அருகே ஒரு "கீழடி..?" பாதைக்காக பள்ளம் தோண்டியபோது கிடைத்த 2 ஆயிரம் ஆண்டு பழங்கால பொருட்கள்

Thirunelveli

oi-Veerakumar

நெல்லை: தென்காசி அருகே பாதைக்காக தோண்டிய போது பழங்காலப் பொருட்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை 2 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தையவை என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தென்காசி மாவட்டம்,வாசுதேவநல்லூர் அருகே சுமார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய பழமை வாய்ந்த பொருள்கள் பல கண்டெடுக்கப்பட்டன.

தென்காசி மாவட்டம், வாசுதேவநல்லூர் அருகே நடைபெற்ற இந்தச் சாலை அமைக்கும் பணிக்காக மண் எடுக்கப்பட்டது. அப்போது சுமார் நான்கு அடி ஆழத்தில் உருளைக் கற்கள் கிடந்தன. இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து விரைந்து வந்த அதிகாரிகள், மீண்டும் மண் எடுக்கும் பணியைக் கவனமாக மேற்கொண்டனர்.

English summary

Antiquities have been found while digging for a path near Tenkasi. It has been reported that these are 2 thousand years old.