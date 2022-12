படிக்க இடமில்லை..விளையாட வசதியில்லை சிறுமி கடிதம்..டக்கென்று நிதி ஒதுக்கிய முதல்வர் ஸ்டாலின்

Thirunelveli

oi-Jeyalakshmi C

தென்காசி: படிக்க வகுப்பறை கட்டித்தரவேண்டும் என்றும் விளையாட இட வசதி வேண்டும் என்றும் 3ஆம் வகுப்பு பள்ளி மாணவி வைத்த கோரிக்கையை நெகிழ்ச்சியுடன் நினைவு கூர்ந்த முதல்வர் ஸ்டாலின், உடனடியாக நிதி ஒதுக்கி பலரையும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.

தென்காசி மாவட்டத்தில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் பங்கேற்பதற்காக முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று வந்திருந்தார். மேடையில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை அறிவித்தார்.

இதனிடையே, பாவூர்சத்திரம் அருகே உள்ள திப்பணம்பட்டி பஞ்சாயத்துக்கு உள்பட்ட வினைதீர்த்தநாடார்பட்டி. கிராமத்தின் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் போதிய வகுப்பறைகள் இல்லாததால் மாணவர்கள் மரத்தின் அடியிலும் வராண்டாவிலும், நூலகக் கட்டடத்திலும் அமரும் நிலை இருந்தது.

ஓகே சொன்ன முதல்வர்! சனிப்பெயர்சிக்கு பிறகு வெளியாகும் அறிவிப்பு? ஐ.பெரியசாமிக்கு வருவாய் துறையா?

English summary

Remembering the request of a 3rd grade school girl that she should build a classroom for studying and have a place to play, Chief Minister Stalin has made many people happy by allocating funds immediately.