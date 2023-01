"2047" குறிச்சு வச்சுக்கோங்க.. இந்தியா வல்லரசு நாடாக இருக்கும்.. நெல்லையில் எல்.முருகன் பேச்சு!

Thirunelveli

oi-Yogeshwaran Moorthi

நெல்லை: 2047ல் இந்தியா 100வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் போது உலகத்திற்கு வழிகாட்டியாகவும், வல்லரசாகவும் இருக்கும் என்று மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல், தாய்மொழி கல்வியை ஊக்குவிக்கும் வகையில் தான் தேசிய கல்விக் கொள்கை உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக எல்.முருகன் கூறியுள்ளார்.

அகில இந்திய வித்யார்த்தி பரிஷத் அமைப்பின் 28வது மாநில மாநாடு நெல்லையில் தொடங்கியது. 2வது நாளான இன்று மாநாட்டில் மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் கலந்து கொண்டு இளம் சாதனையாளருக்கான விருதை பரமக்குடியைச் சேர்ந்த ஆசிரியர் ராமச்சந்திரனுக்கு வழங்கினார்.

இந்த மாநாட்டில் மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் பேசுகையில், எந்த பாகுபாடும் இல்லாமல், கட்டமைப்போடு நாம் இருப்பதற்கு ஏபிவிபி அமைப்பு தான் காரணம். இந்த அமைப்பில் இருந்து வந்தவர்கள் இந்தியாவை ஆண்டு வருகிறோம்.

English summary

Union Minister of State L. Murugan has said that India will be a guide and supreme power to the world when it celebrates its 100th Independence Day in 2047.