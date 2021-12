அட.. ஓமிக்ரான் ஓடிப்போயிரும்.. நம்மகிட்ட மருந்து இருக்கு! ஆய்வு தீவிரம்.. சொல்கிறார் பிச்சையா குமார்

Thirunelveli

oi-Jeyalakshmi C

திருநெல்வேலி: கபசுர குடிநீர் மற்றும் நிலவேம்பு குடிநீர் ஆகியவை மத்திய அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற மருந்துகளில் ஒன்று, இதனை மக்கள் அனைவரும் பயன்படுத்தி நோய்களிலிருந்து தற்காத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று இந்திய மருத்துவத்தின் மாநில மருந்து உரிமம் வழங்கும் அலுவலர் பிச்சையா குமார் கூறியுள்ளார். ஓமிக்ரான் லைரஸ் தொற்றுக்கு கபசுர குடிநீர் பயன்படுத்துவது தொடர்பாக ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் பிச்சையா குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

உலகம் முழுவதும் கடந்த 2 ஆண்டுகாலமாக கொரோனா வைரஸ் உலகத்தின் பிடியில் சிக்கியுள்ளது. டெல்டா, டெல்டா பிளஸ் அலை வீசியதில் பல லட்சம் மக்கள் உயிரிழந்தனர். இப்போது ஓமிக்ரான் வைரஸ் உலகத்தின் பல நாடுகளில் வீரியமாக பரவி வருகிறது. ஓமிக்ரான் பரவினால் இந்தியாவில் தினசரி 15 லட்சம் பேர் பாதிக்கப்படுவார்கள் என நிபுணர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் சித்த மருத்தவம் பல வைரஸ் நோய்களுக்கு அருமருந்தாக திகழ்கிறது. நிலவேம்பு குடிநீர், கபசுர கசாயம் போன்றவை கொரோனா காலத்தில் பலருக்கும் கை கொடுத்தது. ஓமிக்ரான் பரவல் அச்சம் எழுந்துள்ள இந்த நேரத்தில் கபசுர குடிநீர் பயன்படுத்துவது தொடர்பாக ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற்று வருவதாக இந்திய மருத்துவத்தின் மாநில மருந்து உரிமம் வழங்கும் அலுவலர் பிச்சையா குமார் கூறியுள்ளார்.

English summary

Pichaya Kumar said that research was being done on the use of capsicum drinking water for Omicron virus infection.Kapusura kudineer Water and Nilavempu kudineer kasayam are one of the drugs approved by the Central Government and should be used by all the people to prevent diseases, said Pichaya Kumar, State Drug Licensing Officer, Indian Medicine.