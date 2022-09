இதே வேலையாகப் போச்சு.. ’டெல்லி’ மூலம் ஆ.ராசா மீது ஆக்சன்! பரபரப்பை பற்ற வைத்த ‘தாமரை’ தலைவர்!

Thirunelveli

oi-Rajkumar R

நெல்லை : திமுக எம்.பி ஆ.ராசா மீது நாடாளுமன்ற மூலமாக நடவடிக்கை எடுக்கும் முயற்சியை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் இது போன்ற கருத்துக்களுக்கு பாராளுமன்ற தேர்தலில் தக்க பதிலடி கிடைக்கும் என பாரதிய ஜனதா கட்சி சட்டமன்ற குழு தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

உங்கள் தொகுதியில் ஸ்டாலின் திட்டம் தொடர்பாக நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் நெல்லை சட்டமன்ற தொகுதி தொடர்பான கோரிக்கைகளை மனுவாக பாரதிய ஜனதா கட்சி சட்டமன்ற குழு தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் வழங்கினார்.

பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த நயினார் நாகேந்திரன், "உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர் என்ற திட்டத்தில் முதலமைச்சர் ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் தேவையான 10 கோரிக்கைகள் தெரிவிக்க அறிவுறுத்தியதன் படி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் நெல்லை சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 10 கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மனு அளித்துள்ளோம்.

ஆ.ராசா பேச்சை திமுக ஊக்குவிக்கிறதா? சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுங்கள் - ஓ.பன்னீர்செல்வம் கடும் கண்டனம்!

English summary

Bharatiya Janata Party MLA Nayanar Nagendran has said that is trying to take action against DMK MP A. Raza through parliament and such comments will get a befitting response in the parliamentary elections.