அண்ணே நீங்க தான் ஒரு முடிவு சொல்லணும்! துரைமுருகனிடம் கண்ணை கசக்கிய நெல்லை திமுக நிர்வாகிகள்!

Thirunelveli

oi-Arsath Kan

நெல்லை: நெல்லை மாவட்டத்திற்கு ஆய்வு நடத்தச் சென்ற மூத்த அமைச்சர் துரைமுருகனிடம், அம்மாவட்ட திமுக நிர்வாகிகள் கண்ணை கசக்கி நின்று அவரது மனதை கரைத்திருக்கிறார்கள்.

கல்குவாரி விவகாரத்தில் மாவட்ட நிர்வாகம் கடும் கெடுபிடி காட்டுவதால் ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் வேலைவாய்ப்பின்றி அரசு மீதும் திமுக மீதும் கோபத்தை காட்டத் தொடங்கியிருப்பதாக முறையிட்டுள்ளனர்.

எந்த ஊருக்கு சென்றாலும் உள்ளூர் கட்சிக்காரர்களின் எண்ண ஓட்டங்களுக்கு ஏற்ப செயல்படக் கூடிய அமைச்சர் துரைமுருகன், இந்த விவகாரத்திலும் சற்று மனம் இறங்கி வந்திருக்கிறார்.

English summary

Senior Minister Durai Murugan, who went to Nellai district to conduct an inspection, DMK officials said that the about stone quarrys