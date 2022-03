காமராஜரை போல் ஸ்டாலின் நல்லவர்..அவர் கூடவே இருக்க வேண்டும் என்பது விருப்பம்.. நெல்லை கண்ணன் உருக்கம்

Thirunelveli

oi-Rajkumar R

நெல்லை : காமராஜரைப் போல் முழு நல்லவர் ஸ்டாலின் எனவும், நல்ல முதலமைச்சரான் அவர் நிறைய முயற்சி செய்கிறார், அவரை ஆதரித்து அவர் கூடவே இருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய விருப்பம் என பிரபல பேச்சாளரான நெல்லை கண்ணன் கூறியுள்ளார்.

நெல்லை மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் தென்னிந்திய புத்தக பதிப்பாளர்கள் விற்பனையாளர்கள் சங்கம் இணைந்து நெல்லையில் பொறுநை நெல்லை ஐந்தாவது புத்தகத்திருவிழா நடத்தி வருகிறது.

கடந்த 17ம் தேதி தொடங்கிய இந்த புத்தக திருவிழா வரும் 27-ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த கண்காட்சியின் பிரபல பேச்சாளரான நெல்லை கலந்து கொண்டு பேசினார்.

Nellai Kannan, a well-known speaker, said that Stalin was as good as Kamaraj and that he was trying hard to be a good Chief Minister and that it was his wish that he should be with him.