தென்காசி வடக்கு திமுக நிர்வாகிகள் அறிவிப்பு எப்போது? உண்மையில் என்ன நடந்தது? செல்லதுரை தர்ணா காரணமா?

Thirunelveli

oi-Vignesh Selvaraj

தென்காசி : தமிழகத்தில் உள்ள 71 திமுக கழக மாவட்டங்களுக்கு நிர்வாகிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஒரே ஒரு மாவட்டத்திற்கு மட்டும் இன்னும் மாவட்ட செயலாளர் உள்ளிட்ட மாவட்ட கழக நிர்வாகிகள் பட்டியல் வெளியிடப்படவில்லை.

தென்காசி வடக்கு மாவட்ட செயலாளர் செல்லதுரை ஆதரவாளர்கள் அண்ணா அறிவாலயத்தில் தர்ணா செய்ததும், மா.செ நியமனத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததுமே இந்த நிறுத்தத்திற்கு காரணம் எனப் பரவலாகக் கூறப்படுகிறது.

ஆனால், மாவட்ட துணை செயலாளர் தேர்தலில் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்த திமுகவைச் சேர்ந்த விஜய அமுதா எனும் பெண்ணின் வழக்கு காரணமாகவே நிர்வாகிகள் பட்டியலை தலைமை அறிவிக்கவில்லை எனத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

விஜய அமுதா, தனது வழக்கை வாபஸ் பெற ஒப்புக்கொண்டதால், எந்த நேரத்திலும், தென்காசி வடக்கு மாவட்ட நிர்வாகிகள் பட்டியல் வெளியாகும் என்று கூறப்படுகிறது.

English summary

DMK chief did not announce the list of administrators for Tenkasi north district because of Vijaya amudha filed case against party election. As Vijaya Amuda has agreed to withdraw his case, the executives list is said to be out anytime soon.