இரண்டு முறை காதலனுடன் பறந்த பச்சைக்கிளி! 3வது தடவை..இப்படியா? கதறிய கணவன்.. திடுக்கிட்ட திருவள்ளூர்!

Thiruvallur

oi-Rajkumar R

திருவள்ளூர் : கணவனைப் பிரிந்து கள்ளக் காதலனுடன் 2 முறை சென்று வாழ்ந்த பெண், மீண்டும் 3 வது முறை சென்ற நிலையில் தூக்கில் தொங்கி அழுகிய நிலையில் பிணமாக மீட்கப்பட்டுள்ள நிலையில்,மனைவி மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக கணவன் காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் சோழவரம் அடுத்த எருமை வெட்டிப்பாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் பாபு . பள்ளி பேருந்து ஓட்டுனரான இவரது மனைவி அமுதா . இவர்களுக்கு 2 பிள்ளைகள் உள்ளனர்.

இந்நிலையில் பாபுவின் மனைவி அமுதாவுக்கும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த ஜோதீஸ்வரன் என்பவருக்கும் இடையே தவறான பழக்கம் ஏற்பட்டதையடுத்து கணவன் குழந்தைகளை விட்டு சென்றுவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

The woman, who separated from her husband and lived with a lover, was found hanging and rotting, and the husband has lodged a complaint at the police station that he is suspicious of his wife's death.