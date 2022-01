பிரதமர் நல்லா காரியத்துக்கு தானே வருகிறார், அவரை வரவேற்போம் - பால் வளத்துறை அமைச்சர் நாசர்

Thiruvallur

oi-Rajkumar R

திருவள்ளூர்: பிரதமர் நரேந்திர மோடி நல்ல காரியத்திற்காகத்தான் தமிழகம் வருகிறார் எனவும் பிரதமர் மோடியை வரவேற்கிறோம் என பால்வளத்துறை அமைச்சர் நாசர் கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழகம் வர உள்ளார். தமிழகத்தில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள 11 மருத்துவக் கல்லூரிகளையும் பிரதமர் திறந்து வைக்க உள்ளதாகவும், மதுரையில் மோடி பொங்கல் நிகழ்ச்சியில் அவர் கலந்து கொள்ளவுள்ளார் என தகவல்கள் வெளியாயின.

மகளிர் சக்தியின் மகிமையை உணர்த்திய வீரமங்கை ராணி வேலுநாச்சியாரை வணங்குகிறேன் - மோடி தமிழில் ட்வீட்

கடந்த ஆண்டுகளில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழகம் வந்தபோது, எதிர்கட்சியினராக இருந்த திமுகவினர் கோ பேக்மொடி என ஹேஸ் டேக்குடன் ட்விட்டர் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததுடன், கருப்புக் கொடி மற்றும் கருப்பு பலூன்களை பறக்கவிட்டு தங்கள் கடுமையான எதிர்ப்பினை பதிவு செய்தனர்.

