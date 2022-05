ஏரியில் வீடு கட்டுவது ‘திராவிட மாடல்’! எல்லோருக்கு வேலை ‘பாட்டாளி மாடல்”.! விளக்கம் தரும் அன்புமணி!

Thiruvallur

oi-Rajkumar R

திருவள்ளூர் : பாமகவிடம் ஆட்சி அதிகாரம் இருந்தால் 75 விழுக்காடு திட்டங்களை நிறைவேற்ற முடியும் எனவும், ஏரிகளை மூடி குடியிருப்புகளை கட்டியது தான் திராவிட மாடலாகும் என பாமக இளைஞரணி தலைவரும் மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

திருவள்ளூர் மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த பாமக பொதுக்குழு கூட்டம் ஆவடியை அடுத்த திருமுல்லைவாயலில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.

திருவள்ளூர் மத்திய மாவட்ட செயலாளர் கே.என்.சேகர் தலைமை வகித்தா கூட்டத்தில் இளைஞரணி தலைவர் மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கலந்து கொண்டு பேசினார்.

ராமதாசின் படைத்தளபதி ஜி.கே.மணி! ஆசிரியர் டூ பாமக தலைவர்! ஒரே பதவியில் 25 ஆண்டுகள்! ருசிகர பின்னணி!

English summary

Pmk youth wing leader and a member of the rajya shaba Anbumani Ramadoss said that if pmk had the power, 75 per cent of the projects could be implemented and that the Dravidian model was to cover the lakes and build settlements.