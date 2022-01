'டாஸ்மாக் கடை திறக்ககூடாது'.. 2 குழந்தைகளுடன் வாசலில் அமர்ந்து பெண் போராட்டம்.. என்ன நடந்தது?

Thiruvannamalai

திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை அருகே டாஸ்மாக் கடையை திறக்கவிடாமல் ஒரு பெண் தனது 2 குழந்தைகளுடன் டாஸ்மாக் கடை முன்பு அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். போலீசார் வந்து சமாதான பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர்.

தமிழக அரசுக்கு பல ஆண்டுகளாக நிதி வருவாயை ஈட்டி தருவதில் மிக முக்கியமானதாக இருப்பது டாஸ்மாக் கடைகள். தீபாவளி, பொங்கல் போன்ற பண்டிகை நாட்களில் டாஸ்மாக் மூலம் கிடைக்கும் வருமானம் பல கோடிகளை தாண்டி வருகிறது.

English summary

A woman with her 2 children sat in front of a Tasmac store near Thiruvannamalai and struggled to keep it open. The police came and engaged in peace talks. The tasmac reopened at 6pm following lengthy negotiations with police