கைக்குழந்தையுடன் காதலில் விழுந்த இளம் மனைவி! 2 வயசு பிஞ்சுக்கு நேர்ந்த கதி.. அதிர்ந்த கணவன்!

Thiruvannamalai

oi-Halley Karthik

திருவண்ணாமலை: ஆரணி அருகே கருத்து வேறுபாடு காரணமாக கணவனை பிரிந்து தனியாக வசித்து வந்த இளம்பெண்ணின் குழந்தை கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் இளம்பெண்ணின் ஆண் நண்பர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

குடித்துவிட்டு தினமும் கலாட்டா செய்து வந்த நிலையில் கடந்த மாதம் திடீரென குழந்தையை ஆண் நண்பர் தாக்கியுள்ளார்.

இதில் படுகாயமடைந்த குழந்தை கடந்த 23 நாட்களாக சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் தற்போது சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளது.

English summary

The boyfriend of the young woman has been arrested in the case of the murder of the child of a young woman who was separated from her husband and living alone due to a disagreement near Arani. Last month, the child was suddenly attacked by her boyfriend while she was drinking and making noise every day. The seriously injured child has been undergoing treatment for the past 23 days and has died due to treatment.