தமிழகத்தில் பிரளயம்... என் காலடி பட்ட இடத்தில் கொரோனா ஒழியும் - மாடர்ன் பெண் சாமியார் அருள்வாக்கு

Thiruvannamalai

oi-Jeyalakshmi C

திருவண்ணாமலை: மூன்று மாதத்திற்குள் ஒரு பிரளயம் நடக்கும் என்று பெண் சாமியார் பவித்ரா கூறியுள்ளார். மூன்று நாட்கள் தமிழகமே அமைதியாக இருக்கும் என்றும் பவித்ரா தெரிவித்துள்ளார். ஈசன் உத்தரவை கேட்டு தீயசக்தியை ஒழிக்கவே திருவண்ணாமலைக்கு வந்திருப்பதாகவும் பவித்ரா கூறியுள்ளார்.

திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலில் தஞ்சாவூரை சேர்ந்த பவித்ரா காளிமாதா மாடர்ன் உடையில் வந்து சுவாமி தரிசனம் செய்து பக்தர்களுக்கு ஆசி வழங்கினார்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டையை அடுத்த கரம்பயம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ஸ்ரீபவித்ரா காளிமாதா. திண்டுக்கல் மாவட்டம் சிறுமலை கிராமத்தில் வசித்து வருகிறார். ஸ்ரீ பவித்ரா காளிமாதா அகில இந்திய யுவ மோட்சா தர்மசார்யா பட்டம் பெற்றவர்.

திருவண்ணாமலை மகா தீபத்தை தரிசனம் செய்வதற்காக திருவண்ணாமலைக்கு வந்தார். மற்ற சாமியார்களைப் போல இல்லாமல் இவர் மாடர்ன் உடையில் முழு மேக்கப் போட்டு கழுத்து நிறைய தங்கநகைகளை அணிந்து காட்சி அளித்தது பலரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்தது.

English summary

Female preacher Pavithra has said that a flood will happen in three months. Pavithra also said that Tamil Nadu will be quiet for three days. Pavithra also said that she had come to Thiruvannamalai to listen to Eason's order and to eradicate evil spirits.