ஒரேநேரத்தில் 5 பேரிடம் தங்கதாலி பறிப்பு.. கதறிய பெண்கள்.. திருவண்ணாமலை திருக்கல்யாணவிழாவில் கண்ணீர்

திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணியில் நடந்த திருக்கல்யாண விழாவில் 5 பெண்களிடம் 25 சவரன் தாலி சங்கிலி பறிக்கப்பட்டது. இதனால் அந்த பெண்கள் அழுத நிலையில் மஞ்சள் கயிற்றை தாலியாக அணிந்து சென்ற சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.

தெய்வத்துக்கு உகந்த மாதத்தில் ஆடிமாதம் ஒன்றாகும். இந்த மாதத்தில் பல கோவில்களில் ஆடி திருக்கல்யாண விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்த விழாவில் ஏராளமான பெண்கள் பங்கேற்று சாமி தரிசனம் செய்வதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளனர்.

அந்த வகையில் திருவண்ணாமலையில் நடந்த திருக்கல்யாண விழாவில் கூட்ட நெரிசலை பயன்படுத்தி 5 பெண்களிடம் மர்மகும்பல் தங்க தாலி பறிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

25 pavan gold thali chains were snatched from 5 women in the Thirukalyana meeting at Arani in Tiruvannamalai district. As a result, the women wore yellow rope as thali while crying which caused tragedy.