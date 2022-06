அண்ணாமலை டக்குனு கண்டுபிடிச்சிட்டாரு! திமுக பின்வாங்கிட்டு பார்த்தீங்களா! விளாசும் எச். ராஜா!

Thiruvannamalai

திருவண்ணாமலை: ஊழல் நடக்கும்போதே எங்களின் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை கண்டுபிடித்துவிடுவதால், திமுக அரசு பின்வாங்கி, முடிவை மாற்றிவிடுவதாக பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா விமர்சித்துள்ளார்.

மத்திய பாஜக அரசின் 8 ஆண்டு கால ஆட்சி நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், அதன் சாதனை விளக்க பொதுக்கூட்டம் மாவட்டந்தோறும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக திருவண்ணாமலையில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில், அந்தக் கட்சியின் முக்கிய தலைவரான எச்.ராஜா பங்கேற்றார். இந்தக் கூட்டத்தில் மத்திய அரசின் சாதனை, தமிழ்நாடு பாஜகவின் செயல்பாடு, திமுக அரசு மீதான விமர்சனம் உள்ளிட்ட ஏராளமானவற்றை பற்றி எச்.ராஜா பேசினார்.

