1.32 கோடி இளைஞர்கள்.. தமிழ்நாட்டில் வேலையில்லாமல் தவிக்கிறார்கள்.. அன்புமணி ராமதாஸ் விமர்சனம்!

திராவிட மாடல் ஆட்சியில் இளைஞர்கள் வேலையில்லாமல் தவிப்பதாக அன்புமணி ராமதாஸ் விமர்சித்துள்ளார்.

Thiruvannamalai

திருவண்ணாமலை: திராவிட மாடல் ஆட்சியில் 1.32 கோடி இளைஞர்கள் வேலையில்லாமல் தவித்து வருவதாக பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் விமர்சித்துள்ளார். அதேபோல் மத்திய பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாட்டிற்கு என்று நிதி ஒதுக்கவில்லை என்று விமர்சித்த அன்புமணி ராமதாஸ், தேர்தல் நடக்கவுள்ள மாநிலங்களுக்கு மட்டும் அதிகளவிலான நிதியை மத்திய அரசு ஒதுக்கீடு செய்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு மாங்கால் கூட்ரோடு பகுதியில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் 2.O விளக்க பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கலந்துகொண்டார்.

இந்த கூட்டத்தில் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் பேசுகையில், தமிழ்நாட்டில் சிப்காட்டிற்கு நிலம் கொடுத்த உள்ளூர் இளைஞர்களுக்கு 80 சதவிகித வேலை வாய்ப்பு வழங்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.

English summary

PMK leader Anbumani Ramadoss has criticized that 1.32 crore youth are suffering from unemployment under the Dravida model government. Similarly, Anbumani Ramadoss, who criticized the central budget for not allocating funds to Tamil Nadu, said that the central government has allocated a large amount of funds only to the states where the elections will be held.