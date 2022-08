4 வயது சிறுமியை சாக்லேட் கொடுத்து சீரழித்த மிருகம்.. மனைவியையும் கைது செய்க..கொந்தளித்த அன்புமணி!

Thiruvannamalai

oi-Vignesh Selvaraj

திருவண்ணாமலை : திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கெங்கை சூடாமணி கிராமத்தில் தனியார் பள்ளியில் படித்து வந்த 4 வயது குழந்தை பள்ளி தாளாளரின் கணவர் காமராஜ் என்பவரால் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்ட சம்பவம் குறித்து வேதனை தெரிவித்துள்ளார் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ்.

இந்த மிருகத்தனமான செயலை செய்த காமராஜ் அரசு பள்ளியில் ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகிறாராம். இவரைப் போன்றவர்கள் ஆசிரியர் சமூகத்திற்கே இழுக்கு எனத் தெரிவித்துள்ளார் அன்புமணி.

மேலும், கணவனின் மிருகத்தனமான செயலுக்கு உடந்தையாக இருந்த காமராஜின் மனைவியான பள்ளித் தாளாளரையும் வழக்கில் சேர்க்க வேண்டும்; அவரையும் குண்டர் சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார் பாமக தலைவர் அன்புமணி.

English summary

PMK president Anbumani Ramadoss has expressed grief over the incident where a 4-year-old child was sexually assaulted by Kamaraj, the school principal's husband, near Polur in Tiruvannamalai district.