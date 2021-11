திருவண்ணாமலை மலை மீது ஒளிதரும் தீபம் - சாமி தரிசனம் செய்து வேண்டிக்கொண்ட துர்கா ஸ்டாலின்

Thiruvannamalai

oi-Jeyalakshmi C

திருவண்ணாமலை: முதல்வர் மு.க ஸ்டாலினின் மனைவி துர்கா திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்து வேண்டிக்கொண்டார். கோவிலுக்கு வருகை தந்த துர்கா ஸ்டாலினுக்கு கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் கும்ப மரியாதை வழங்கப்பட்டது. துர்கா ஸ்டாலின், தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள முக்கிய கோயில்களுக்கு சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்து வருகிறார்.

கடந்த மே மாதம் நடைபெற்ற சட்டசபைத் தேர்தலில் தனது கணவர் மு.க ஸ்டாலின் வெற்றி பெற்று முதல்வராக வேண்டும் என்று அவரது மனைவி துர்கா ஸ்டாலின் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கோவில்களுக்கு சென்று வேண்டுதல் வைத்தார். திருச்செந்தூர் முதல் திருப்பதி வரை சென்று சாமி தரிசனம் செய்து வேண்டிக்கொண்டார் துர்கா ஸ்டாலின்.

சட்டசபைத் தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று கடந்த மே மாதம் தமிழக முதல்வராக மு.க.ஸ்டாலின் பதவியேற்றதும், திருப்பதி தேவஸ்தானம் சார்பில் முதல்வரின் இல்லத்திற்கு வந்து ஆலயத்தின் பிரசாதங்கள் வழங்கப்பட்டன. திருப்பதி தேவஸ்தானம் சார்பில் கூடுதல் செயல் அதிகாரி தர்மா ரெட்டி தலைமையில் வேத பண்டிதர்கள் முதல்வர் வீட்டிற்கு வந்தனர். இதனையடுத்து கொரோனா ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது. கோவில்கள் மூடப்பட்டதால் கோவிலுக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்ய முடியவில்லை. படிப்படியாக தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டு அனைத்து நாட்களிலும் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய கோவில்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன.

Chief Minister MK Stalin's wife Durga Thiruvannamalai Sami darshan at the Annamalaiyar temple and prayed. She was greeted and honoured by the temple administration. Durga Stalin used to visit important temples all over Tamil Nadu and pay obeisance to Swami.