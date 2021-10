பிரியாணி சாப்பிட்டு உயிரிழந்த சிறுமி.. ரூ.10 லட்சம் இழப்பீடு.. உயர்நீதிமன்றத்தில் கடை உரிமையாளர் உறுதி

Thiruvannamalai

திருவண்ணாமலை: பிரியாணி சாப்பிட்டதால் உயிரிழந்த சிறுமியின் குடும்பத்திற்கு ரூ.10 லட்சம் இழப்பீடு தருவதாக ஆரணி பிரியாணி கடை உரிமையாளர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார். திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி டவுன் அண்ணா சாலை பகுதியில் செவன் ஸ்டார் பிரியாணி கடை ஒன்று செயல்பட்டு வந்தது.

காதர் பாஷா என்பவர் இந்த பிரியாணி கடையை நடத்தி வந்தார். துந்தரீகம்பேட்டைச் சேர்ந்த ஆனந்த் என்பவர் தனது மனைவி பிரியதர்ஷினி, 14 வயது மகன் சரண், 10 வயது மகள் லோசினி ஆகியோருடன் செப்டம்பர் 8-ம் தேதி செவன் ஸ்டார் பிரியாணி கடைக்கு வந்தார்.

English summary

Arani Biryani shop owner has told the Chennai High Court that he will pay Rs 10 lakh compensation to the family of the girl who died after eating biryani