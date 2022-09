'மோடி பிறந்தநாள் ஸ்பெஷல்'.. ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் 51 ரூபா தான்.. கலக்கிய தொண்டர்.. திணறிய திருவாரூர்!

Thiruvarur

oi-Mani Singh S

திருவாரூர்: இன்று பிரதமர் மோடியின் பிறந்தநாள் என்பதால் அதை கொண்டாடும் வகையில், திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள வலங்கைமானில் பெட்ரோல் பங்க் ஒன்றில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் 51 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இதனால் அந்த பக்ங்கில் வாகன ஓட்டிகள் கூட்டம் அலை மோதியது. மேலும் அங்கு வந்த வாகன ஓட்டிகளுக்கு மரக்கன்று மற்றும் இனிப்புகளும் வழங்கப்பட்டன.

பெட்ரோல் ஒரு லிட்டர் ரூ 100 ஐ தாண்டி விற்பனையாகிறது. சரியாக சொல்லப்போனால் இன்றைய பெட்ரோல் விலை ஒரு லிட்டர் ரூ. 102.63 ஆக உள்ளது.

தொடர்ந்து விலையேறி வந்த பெட்ரோல், டீசல் விலை கடந்த 4 மாதங்களாக ஒரே விலையில் நீடிப்பது வாகன ஓட்டிகளுக்கு சற்று ஆறுதலாக உள்ளது.

English summary

A liter of petrol was sold at Rs 51 at a petrol station in Valangaiman in Tiruvarur district, causing a rush of motorists. Saplings and sweets were also given to motorists who came there.