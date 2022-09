திருட வந்த வட மாநில இளைஞர்.. சட்டுன்னு மடக்கி அப்படியே 2 மணி நேரம் உட்கார வைத்த நாய்.. பல்லடத்தில்!

Tiruppur

oi-Mohan S

திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் அருகே, வீட்டில் திருட முயன்ற வடமாநில இளைஞரை, வீட்டு உரிமையாளரின் வளர்ப்பு நாய், சுமார் 2 மணி நேரம் சிறை வைத்த சம்பவம், அனைத்து தரப்பினரையும் வியப்படைய செய்துள்ளது.

நாய், பூனை உள்ளிட்ட செல்லப் பிராணிகளை வீடுகளில் வளர்ப்பது ஒருசிலருக்கு அலாதி பிரியமாக இருக்கும். குறிப்பாக, நன்றி உணர்வும், பாசத்துடன் இருக்கு நாய்களை வீட்டில் வளர்ப்பதை ஒருசிலர் வாடிக்கையாக வைத்துள்ளனர். வீட்டில் ஆசையாக வளர்க்கப்பட்டு வரும் நாய்கள், உரிமையாளர்களின் செல்லப் பிள்ளைகளைப் போல அன்புடன் வளர்க்கப்படுகிறது. வீட்டுக்கு காவலனாக இருக்கும் நாய்களை, தங்களது குடும்ப உறுப்பினர்களைப்போல பராமரித்து வருவதையும் நாம் பார்த்திருக்கிறோம்.

English summary

The dog caught the thief in Palladam: The dog in the house kept a young man captive for 2 hours while trying to steal from his house near Palladam in Tiruppur district.