மதக் கலவரத்தை தூண்டும் திமுக எம்.எல்.ஏ.. அவரால்தான் ஆரம்பிச்சது - கலெக்டரிடம் பாஜக பரபரப்பு புகார்!

Tiruppur

oi-Vignesh Selvaraj

திருப்பூர் : திருப்பூர் மசூதி விவகாரத்தில் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை மீறி செயல்பட்ட திருப்பூர் திமுக எம்.எல்.ஏ மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பாஜகவினர் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.

திருப்பூர் வேலம்பாளையம் பகுதியில் செயல்பட்டு வந்த மசூதிக்கு நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி காவல்துறை மற்றும் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் சீல் வைக்கச் சென்றனர். அப்போது இஸ்லாமிய அமைப்புகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இப்படியும் மக்களா.. 6 கோடி பேர்.. தினமும் 5 லிட்டர்! கோக கோலாதான்

இந்தப் போராட்டத்துக்கு பின்னணியில் திருப்பூர் தெற்கு திமுக எம்.எல்.ஏ செல்வராஜ் இருப்பதாக, பாஜகவினர் திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் வினீத்திடம் புகார் அளித்துள்ளனர்.

English summary

BJP executives complained to Tirupur District Collector Vineeth that DMK MLA Selvaraj was behind muslims protest against the authorities who went to seal the mosque in Tirupur.