உழைச்சவங்களுக்கு பதவி இல்ல.. நம்மகிட்ட இருந்து போனாதான் மரியாதை.. திமுக சீனியர்களை சீண்டிய எடப்பாடி!

Tiruppur

oi-Vignesh Selvaraj

திருப்பூர் : திமுகவில் உழைத்தவர்களுக்கு கட்சியில் பதவி கிடையாது. அதிமுகவில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டவர்களுக்குத் தான் பதவி கொடுக்கின்றனர் என அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.

தி.மு.கவில் உழைப்புக்‌கு மரியாதை இல்லை. திமுகவில் மூத்த நிர்வாகிகளுக்கு மரியாதை இல்லை. அதனால் அக்கட்சி தேய்ந்து வருகிறது என ஈபிஎஸ் பேசியுள்ளார்.

அதிமுகவில் இருந்து வந்து திமுகவில் பலர் உயர் பொறுப்புகளை வகித்து வரும் நிலையில், திமுகவினரை சூடேற்றும் வகையில் பேசியுள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் அருகே குண்டடத்தில் மாற்றுக் கட்சியினர் அதிமுகவில் இணையும் விழா நடைபெற்றது. இதையொட்டி நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பங்கேற்றுப் பேசினார்.

அதிமுகவை குடைந்த செந்தில் பாலாஜி.. அடுத்த விக்கெட்! திமுகவில் இணைந்த முக்கிய நிர்வாகி! வேலுமணி ஷாக்!

English summary

AIADMK Interim General Secretary Edappadi Palaniswami has criticized that, Those who have worked in DMK have no position in the party, They are giving posts to those expelled from AIADMK.