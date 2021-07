கொங்குநாடு என்பது பாஜகவின் கருத்து அல்ல.. பாஜக மாநில பொருளாளர் எஸ் ஆர் சேகர் பரபர பேட்டி

Tiruppur

oi-Velmurugan P

திருப்பூர் : கொங்குநாடு என்பது பாஜகவின் கருத்து அல்ல. ஊடகங்களில் வெளியான செய்தியே தவிர, பாஜகவின் கருத்து அல்ல. இது குறித்து உயர் மட்டக் குழு முடிவு எடுக்கும் என்று பாஜக மாநில பொருளாளர் எஸ் ஆர் சேகர் தெரிவித்தார்.

திருப்பூர் மாவட்ட பாரதிய ஜனதா செயற்குழு கூட்டம் சோளிபாளையம் பகுதியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராக பாஜகவின் மாநில பொருளாளர் எஸ்ஆர். சேகர் கலந்து கொண்டார்.

செயற்குழு கூட்டத்தின் போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த எஸ்ஆர். சேகர், நீட் தேர்வை கொள்கை ரீதியாக தமிழக அரசு ஏற்க வேண்டும். 7.5 சதவீதமாக உள்ள அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான இட ஒதுக்கீட்டை 15 சதவீதமாக உயர்த்த வேண்டும் என்றார்.

தமிழ்நாடு மீன்வளத்துறையில் வேலைவாய்ப்பு.. 8-ம் வகுப்பு முடித்திருந்தால் போதும்!

தமிழகத்தில் விரைவில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ள பட்ஜெட் டில் , தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டதுபோல பெட்ரோலுக்கு 5 ரூபாயும், கேஸ் சிலிண்டருக்கு 100 ரூபாயும் குறைத்திட வேண்டும் என இன்றைய பாஜக கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாக எஸ்.ஆர் சேகர் தெரிவித்தார்.

English summary

BJP state treasurer in Tirupur SR Sekhar said Kongunadu is not the opinion of the BJP. decision would be taken by a high-level committee.