திருப்பூரில் இளைஞர்களை விரட்டிய வடமாநில தொழிலாளர்கள்.. இருவரை கைது செய்த காவல்துறை!

வடமாநில தொழிலாளர்கள் தமிழக இளைஞர்களை விரட்டிய விவகாரத்தில், பீகாரைச் சேர்ந்த இருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

Tiruppur

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இளைஞர்களை சிலரை வடமாநில தொழிலாளர்கள் விரட்டுவது போல் வீடியோ வெளியான நிலையில், இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாக வடமாநில தொழிலாளர்கள் இருவர் மீது 3 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

திருப்பூர் மாவட்டத்தின் அனுப்பர்பாளையம், ஆத்துப்பளையம், திருமுருகன்பூண்டி, வேலம்பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 2 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான பனியான் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது.

இந்த பனியன் நிறுவனங்களில் ஒடிசா, ஜார்கண்ட், பீகார், உத்தரபிரதேசம் உள்ளிட்ட வடமாநிலங்களை சேர்ந்த லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள், பணியாற்றி வருகின்றனர். தமிழர்களை விட, வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள் அதிகம் பேர் பனியன் நிறுவனங்களில் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

English summary

In Tirupur, Two North Indians arrested after a video has been released showing some youths being chased away by North State workers.