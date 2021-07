கடை பெண்ணுக்கு ரூட் விட்ட கணவன்! வீட்டில் மனைவிக்கு நூல்விட்ட மாமானார்.. பல்லடத்தில் ஒரே அக்கப்போரு

Tiruppur

திருப்பூர்: பல்லடம் அருகே கடையில் வேலை செய்யும் பெண்ணுடன் கணவருக்குக் கள்ளத்தொடர்பு இருப்பதை சாதகமாக்கிக் கொண்ட மாமனார் மருமகளை பாலியல் ரீதியாக டார்ச்சர் செய்திருக்கிறார். இதனால் இரண்டு குழந்தைகளின் தாய் பல்லடம் போலீசில் பரபரப்பு புகார் அளித்துள்ளார். இந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் வட்டம் குண்டடம் அருகே ஒரு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் இந்துமதி வயது 30. இவருக்கு அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சுப்பிரமணியம், சரஸ்வதி தம்பதியினரின் மகன் சேதுமாதவன் ஆகியோருக்கும் பெரியோர்களால் நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணம் நடந்து ஏழு ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகிறது. இந்த தம்பதியினருக்கு சஸ்வந்த் 5 வயது, பிரதீஷ் 3 வயது ஆகிய 2 மகன்கள் உள்ளனர்.

திருமணத்தின் போது பெண் வீட்டார் சார்பில் 40 சவரன் நகைகள்,திருமண செலவினங்களுக்கு 5 லட்சமும் வரதட்சணையாக ஐந்து லட்சமும் கொடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. திருமணத்துக்குப் பின்னர் கணவனின் பெற்றோர் உடன் கூட்டுக்குடும்பமாக வசித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் பல்லடம் அருகே பொங்கலூர் கொடுவாய் பேருந்து நிறுத்தத்தை ஓட்டி சிறிய அளவில் மளிகை கடை நடத்தி வந்த சேதுமாதவன் அந்தக் கடை எடுக்கப்பட்டதால் புதிதாக அதே இடத்தில் கட்டப்பட்ட இரண்டு கடைகளை வாடகைக்கு பிடித்து டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் மாற்றுவதற்காக பணமின்றி சிரமப்பட்டுள்ளார்.

