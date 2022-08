நமக்கு ஏற்பட்டுள்ள 2 மாபெரும் அச்சுறுத்தல்கள்.. சிபிஐ மாநாட்டில் முதல்வர் ஸ்டாலின் சொன்னது என்ன?

Tiruppur

oi-Vignesh Selvaraj

திருப்பூர் : சமூக நல்லிணக்கத்தை கெடுப்பது, மாநில உரிமைகளை பறிப்பது என இந்திய நாட்டுக்கு 2 மாபெரும் அச்சுறுத்தல்கள் உருவாகியுள்ளன. இந்தியா சமூக நல்லிணக்கத்துடன் இருப்பதை ஒரு சிலர் விரும்பவில்லை எனப் பேசியுள்ளார் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்.

திருப்பூரில் நடைபெற்று வரும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில மாநாட்டில் காணொளிக் காட்சி வாயிலாக பங்கேற்றுப் பேசினார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

அப்போது பேசிய ஸ்டாலின், முதலமைச்சராக நான் நானாக அமர்ந்துவிடவில்லை, தோழமைக்கட்சிகளால் அமர்ந்துள்ளேன். நாணயத்திற்கு இரு பக்கம் போல வளர்ச்சித் திட்டமும், சமுக மேம்பாடும் அவசியம். அதுவே திராவிட மாடல் எனத் தெரிவித்தார்.

மேலும், சிவகங்கை மாவட்டம் சிராவயலில் 'காந்தி - ஜீவா நினைவு மண்டபம்' அமைக்கப்படும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு வெளியிட்டார்.

English summary

Chief Minister MK Stalin, who participated in Communist Party of India's state conference, said that there are 2 great threats to the country, namely, the destruction of social harmony and the deprivation of state rights.