‘அக்னிபத்’! சிக்கலில் மத்திய அரசு! திருப்பூருக்கு பறந்த உத்தரவு! ரயில் நிலையத்தில் போலீஸ் குவிப்பு!

திருப்பூர் : 'அக்னிபத்' ஆட்சேர்ப்பு திட்டத்திற்கு எதிராக வட மாநிலங்களில் வன்முறை ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், திருப்பூரில் வட மாநில தொழிலாளர்கள் அதிக அளவில் இருப்பதால் போலீசார் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ரயில் நிலையத்தில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது

இந்திய ஆயுதப்படையை பலப்படுத்துவதன் ஒரு பகுதியாக, முப்படைகளில் இளம் வீரர்களை அதிகளவில் சேர்ப்பதற்கான புதிய 'அக்னிபத்' ஆட்சேர்ப்பு திட்டத்திற்கு மத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சரவை கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் ஒப்புதல் அளித்தது.

இத்திட்டத்தின் கீழ் ராணுவம், விமானப்படை, கடற்படையில் சேரும் 17.5 வயது முதல் 21 வயதுக்கு உட்பட்ட இளைஞர்கள் 4 ஆண்டுகள் மட்டுமே பணியில் இருப்பார்கள்.

முட்டாள்தனம்! சங்பரிவாரங்களை முப்படைகளுக்குள் புகுத்தும் அக்னிபத்? அனல் காட்டிய கே.எஸ்.அழகிரி!

Violence erupts in northern states over 'Agnipath' recruitment scheme As a precautionary measure, heavy police security has been put in place at the railway station in Tirupur due to the large number of workers in the northern state