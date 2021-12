400 பள்ளிகளை தரம் உயர்த்த 250 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு.. அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்.

Trichirappalli

திருச்சி : தமிழ்நாட்டில் சேதமடைந்த பள்ளிகளை இடித்துவிட்டு புதிய கட்டிடங்கள் கட்ட 250 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் அனைத்து பள்ளிகளின் கட்டிடத் தன்மையை ஆய்வு செய்து வருவதாகவும் தரமற்ற கட்டிடங்கள் இருந்தால் அதை இடிக்க உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளதாகவும் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்தார்.

தற்போது வரை 400 பள்ளிகளை இடித்து அதன் தரத்தை உயர்த்த தமிழ்நாடு அரசு 250 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி உள்ளதாக அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

School Education Minister Anbil Mahesh Poyyamozhi has said that Rs.250 crore has been allocated to demolish damaged schools in Tamil Nadu and construct new buildings.