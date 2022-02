உக்ரைன்ல என் மகனை காப்பாத்துங்க சாமி.. காலில் விழுந்து கதறிய தாய்.. மலைத்து நின்ற மாவட்ட ஆட்சியர்..!

Trichirappalli

திருச்சி : உக்ரைனில் போர் உச்சகட்டம் அடைந்துள்ள நிலையில் அங்குள்ள இந்திய மாணவர்கள் மீட்கப்பட்டு வருகின்றார். இந்த நிலையில் உக்ரைனில் உணவின்றி சிக்கித் தவிக்கும் தனது மகனை மீட்டுத் தரக்கோரி தாய் ஒருவர் திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியரின் காலில் விழுந்து கதறிய சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.

உக்ரைன் மீதான 4ஆம் நாள் போரை ரஷ்யா தொடங்கியுள்ள நிலையில், உக்ரைன் தலைநகர் கீவ் மீது குண்டுகள் வீசி தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றனர் ரஷ்ய ராணுவத்தினர்.

குறிப்பாக கீவ் நகரத்தை குறிவைத்து ரஷ்ய படைகள் தீவிர தாக்குதல் நடத்தி குண்டு மழை பொழிந்து வருகிறது. ரஷ்யாவுக்கு எதிரான போரில் நாங்கள் தனித்து விடப்பட்டுள்ளோம் எனவும், ஆனாலும் போராடுவோம் உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி உருக்கமாக தெரிவித்தார்.

உக்ரைன் போரின் அடையாளமான பெண்! ரஷ்ய ஏவுகணை தாக்குதலில் தப்பித்தவர்.. உருக்கமாக அளித்த பேட்டி!

Indian students are being rescued in Ukraine as the war culminates. In this situation, a mother who wanted to rescue her son who was starving in Ukraine fell at the feet of the Trichy District Collector and cried.